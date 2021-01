APV in Vlissingen is aangescherpt, maar vreemdgaan mag nog steeds

Elisa (17) wil later, na haar afstuderen, emigreren naar Noorwegen: ‘Het landschap daar vind ik bizar mooi’

27 januari Hoe is het om op te groeien in Zeeland? Waar houden jongeren zich mee bezig? We laten hen op deze plek aan het woord. Vandaag: Elisa Mol (17) uit Meliskerke.