Appartemententorens waar nu oude praktijkgebouw zeevaartschool Vlissingen staat? ‘Maritiem erfgoed in de stad mag niet verdwijnen’

Hij laat ook weten dat hij plannen heeft om van het andere deel van de zeevaartschool, ‘het gebouw met het torentje’, een hotel te maken. ,,Dat is echter nog lang niet zeker. Die plannen moeten we eerst nog verder uitwerken. Daar hebben we meer tijd voor nodig.”

Kambier zegt dat het niet lukt het praktijkgebouw van de Zeevaartschool in de originele staat te behouden en te integreren in het appartementencomplex. ,,De kwaliteit van het pand is slecht. Daarnaast zorgt de specifieke indeling ervan voor aanzienlijke beperkingen.” Ook is het volgens hem niet mogelijk alleen de gevel te behouden ,,Die verkeert in een te slechte staat, want hij is onder andere aangetast door het zout. De karakteristieke elementen, zoals de gevelsteen van Prins Hendrik, worden wel verwijderd en teruggegeven aan de HZ. In de entree van het complex willen we ook een verwijzing aanbrengen naar wat hier ooit stond.”