Appartementen Kop van het Dok trekken volop belangstelling: ‘De plek pal tegen het centrum is prachtig’

Onderne­mers Domburg naar Raad van State voor schoolva­kan­ties: ‘Horeca krijgt wel vrij, detailhan­del niet’

17:03 DOMBURG - Een kind meenemen op vakantie onder schooltijd mag niet zomaar. Daar gelden strenge regels voor. ,,En daar kan ik me ook helemaal in vinden”, zegt Patrick Sins. Toch gaat de eigenaar van de sportshop en surfschool in Domburg dinsdag in hoger beroep bij de Raad van State. Zijn vakantieverzoek werd, in tegenstelling tot eerdere jaren, afgewezen. ,,Omdat ik geen seizoensgebonden bedrijf zou hebben.”