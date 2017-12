Appartement in Middelburg gesloten vanwege drugshandel

Waslijst aan vragen over Nollebosplan bij oppositie Vlissingen

11:37 VLISSINGEN - Een hoop geblaat, weinig wol en bovendien niet kloppend met wat de raad in juni besloot over het Nollebos. Dat vinden de zeven oppositiefracties in de Vlissingse raad van het voorstel om de contouren van vakantiebouw in het Nollebos te gaan trekken. Dat ligt morgenavond voor in de gemeenteraadsvergadering.