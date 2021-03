Anneke en Hans zochten een hertengewei, maar vonden een handgranaat: ‘Best een beetje eng’

Al twee jaar geen boodschap­pen meer te krijgen in het Vlissingse Middenge­bied, bewoners zijn het beu

8 maart VLISSINGEN - ,,In juni wonen wij hier 53 jaar. Het is nooit eerder voorgekomen dat er hier twee jaar lang geen winkel was.” Odette Davidse (83) en haar man Wim willen naar de warme koffie thuis, in de Calandstraat. Het is koud zaterdagmiddag, in de schaduw van appartementencomplex De Harlekeyn. De wind waait ijzig om de hoek van de leegstaande Lidl-winkel aan het Pablo Picassoplein. Maar de groep buurtgenoten die zich er verzameld heeft, weerstaat de kilte graag om hun zegje te kunnen doen.