Angst voor weer een overstroomde woonkamer houdt bewoners Bloemenbuurt Vlissingen uit hun slaap

Jozien Rikumahu woont al 21 jaar in de Bloemenbuurt. Tot zes keer toe liep er water bij haar naar binnen via de voor- en achterdeur. Ze smeekte de brandweer zaterdagochtend, toen het water al bijna tot aan de drempel stond, te komen helpen. De gedachte om opnieuw in de stank te moeten zitten, het laminaat en behang te laten vernieuwen en de meubels te vervangen maakt haar radeloos.

Ruim 200 meldingen van wateroverlast in Zeeland: ‘Het is puinhoop, puinhoop, puinhoop’

De brandweer had de handen vol aan meldingen uit heel Walcheren, met name in Middelburg. Maar de brandweerlieden kwamen, maakten samen met buurtbewoners de putten vrij en het water liep weer weg. Crisis afgewend, maar toch maakt het Rikumahu niet minder angstig voor wat er nog komen gaat. ,,Als er veel regen wordt afgegeven, slaap ik onrustig. Vooral in de nachten doe ik dan geen oog dicht. We hebben het probleem al talloze keren gemeld bij de gemeente en woningcorporatie L’Escaut, maar er wordt maar geen actie op ondernomen.”