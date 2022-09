Angelique Duijndam tipt The Underground Railroad: ‘Heftige en hoopvolle film over de sluipweg naar vrijheid’

Film by the SeaEen indrukwekkende serie die je een rotgevoel kan bezorgen maar ook hoop biedt. Redenen genoeg dus, vindt Angelique Duijndam van Keti Koti Zeeland, om naar de serie The Underground Railroad te gaan kijken op Film by the Sea.