Andrea van den Broek: ‘Ik zie geen beperkingen’

Repair Café Middelburg razend populair

20:42 MIDDELBURG – Niet meteen een kapot apparaat weggooien, maar laten repareren. Dat is de filosofie van het Middelburgse Repair Café in bowling- en partycentrum De Kruitmolen. Met 400 reparaties op jaarbasis inmiddels een begrip. “Binnenkort starten we met repareren van apparaten in de klas, zodat ook de jeugd beseft dat weggooien vaak niet nodig is”, zegt voorzitter Pieter de Bruijn.