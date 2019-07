Amsterdammer vast na eten zonder te betalen in Vlissingen

De Amsterdammer had gistermiddag gegeten en gedronken in het station in Vlissingen en was ongemerkt vertrokken zonder te betalen. Toen hij ‘s avonds hetzelfde trucje wilde uithalen bij een restaurant aan het Bellamypark, liep hij tegen de lamp. De eigenaar hield de man vast tot de politie arriveerde. Het bleek dat de man zich vaker had schuldig gemaakt aan dit gedrag, waarop hij werd aangehouden wegens ‘flessentrekkerij’: dat is een vorm van oplichting waarbij iemand goederen koopt zonder ervoor te betalen.