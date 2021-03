Amsterdammer schildert verder aan Panorama Walcheren: ‘Jeuzus, wat een dingen!’

Persoonlij­ke foto’s kleuren wedstrijd Middelburg­se Oostkerk: ‘Mijn vader gaf er jaren rondleidin­gen’

13:03 ,,Mijn vader Kees Glerum, overleden in 2013, was vele jaren vrijwilliger in de kerk”, zegt Jacqueline Zunnebeld-Glerum. Zij stuurde een foto in voor de fotowedstrijd van de Middelburgse Oostkerk. De wedstrijd levert fraaie beelden op. Hoe vangen de fotografen ‘Middelburgs trots’ in hun lens?