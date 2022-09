Amels opent deuren voor liefhebbers van superjachten

Het bedrijf opent de deuren van haar werf aan de Koningsweg tussen 10.00 en 16.00 uur, toegang is mogelijk tot 15.00 uur. Eigen personeel, onderaannemers en leveranciers zorgen voor demonstraties, presentaties en workshops. Bijvoorbeeld op het gebied van interieur, elektronica of in de verfspuiterij. Ook krijgen bezoekers de mogelijkheid om zelf over de werf rond te lopen en de projecten in aanbouw te bekijken.

Bij Amels worden superjachten gebouwd, maar ook make-overs verzorgd voor bestaande jachten. De in Vlissingen gelegen werf is één van de grootste superjachtbouwers ter wereld. Regelmatig trekken de luxe superjachten aan de kade in het Scheldekwartier veel bekijks. Toen het grootste en langste jacht (niet in lengte, maar in bruto ton) dat de werf ooit maakte vorig jaar voor de deur lagen, werden honderden foto’s geschoten vanaf de Albionkade.



Het is overigens niet de eerste keer dat de jachtbouwer een open dag houdt. De laatste was in 2019 en trok duizenden bezoekers.