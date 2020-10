Ambtenaren in Veere weg na melding integriteitsprobleem

De Repair Shop Vlissingen repareert niet meer tot er vastigheid is

7 oktober VLISSINGEN - Het Repair Café Vlissingen neemt geen nieuwe klussen meer aan. Eerst wil Rinus Nijsse zekerheid hebben of hij per 2021 een werkplaats heeft. Die bij wijkcentrum Het Palet is niet meer te redden, denkt hij. ,,Het is een aflopende zaak.”