Ambtelijke top gemeente Veere zit ziek thuis, politiek maakt zich zorgen

‘Borsten kwijt, baan kwijt, maar wel een fiets en een missie’: Eveline zamelt geld in voor Ipso inloophui­zen

4 juni Evelien van der Werff (57) uit Noordwijk fietst in zes weken 2000 kilometer door Nederland. Ze stopt onderweg bij 75 IPSO inloophuizen voor mensen die kanker hebben of hadden en voor hun familieleden. Dinsdag 10 juni is ze in Vlissingen.