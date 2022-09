Altijd zomer bij ’t Smulhoekje

MIJN FAVORIETIk geef het meteen toe: friet is niet mijn favoriet. Maar als ik eten buiten de deur ga halen, geniet ik toch het meest bij Frituur ’t Smulhoekje in Middelburg.

In deze zomerserie tippen en testen redacteuren van de PZC de sfeer, smaak en bijzonderheden van horecazaken in Zeeland. In deze aflevering: Frituur 't Smulhoekje (slot).

Zelf eet ik het liefst een Thaise Kip Panaeng of maak ik het lekkerste gerecht ter wereld: Indonesische rendang. Maar aangezien ‘vrijdag frietavond’ jarenlang bijna heilig was in ons gezin, is de wekelijkse gang naar een frietkot in de buurt er diep ingebakken. En nergens is het zo fijn snacks bestellen als bij ’t Smulhoekje, al sinds bijna zestig jaar op de rand van het Molenwaterpark.

Zelfs eind december sta je nog voor je lol in de buitenlucht te wachten, want het voelt er altijd zomers. Het is als een stamkroeg in de buitenlucht, waar buurtgenoten elkaar tegenkomen en iedereen de tijd heeft voor een praatje. Wat trouwens gemakkelijk is, want hoeveel klanten er ook staan, je bent altijd binnen tien minuten geholpen. De populariteit van het vernieuwde Molenwaterpark helpt ook mee. Met een terras in het groen en een speeltuintje voor de kinderen voor wie tien minuten stilstaan net even te veel gevraagd is.

Volledig scherm Terrasjes in het vernieuwde Molenwaterpark. © Lex de Meester

Het frietkot is er al sinds 1965 en werd in 1979 overgenomen door Abjan van Eenennaam. Decennialang was hij een begrip: even een frietje halen bij Abjan, die alle bestellingen onthield en uit het hoofd uitrekende. Vijf jaar geleden namen Simon Boonman en Jesse Pouwelse de zaak over. Nieuwe eigenaren, maar de sfeer bleef gelukkig hetzelfde. Als je komt aanlopen, roep je even ‘wie is de laatste in de rij?’ en een paar minuten later sta je voor de toonbank, waar de vriendelijkheid je tegemoet straalt.

De friet? Die is uitstekend. En het aanbod aan snacks? Overweldigend. Sinds die keer dat iemand de geniale inval had om ragout door paneermeel te rollen en het resultaat in frituurvet te gooien, zijn er vele soorten kroketten bedacht: ’t Smulhoekje heeft ze allemaal. Vleeseter, vegetariër, veganist, voor elke liefhebber staat er wel iets op het krijtbord. En ben je op zoek naar een Zeeuws tintje, dan kun je gaan voor de Schellach kroket of Zeeuws spek.

Voor mij kan ’t Smulhoekje nu al helemaal niet meer stuk, want inmiddels staat er ook rendang op het menu. Na de lange werkdag even helemaal tot rust komen terwijl je wacht op je bestelling en vervolgens met een flinke zak friet en een bakje van die fantastische rendang op weg naar huis. Dat zomerse gevoel blijft vanzelf hangen.

