‘Als er geen auto’s meer op de boulevard mogen, kan ik mijn luiken net zo goed dichtgooien’

Wethouder Carla Doorn trekt boetekleed aan: ‘Voorstel over Trekdijk was inschat­tings­fout’

26 mei NIEUW- EN SINT JOOSLAND - ‘Naïef’ was ze misschien. In ieder geval maakte wethouder Carla Doorn ‘een inschattingsfout’, erkent ze. ,,Het idee van BoschSlabbers voor het bedrijventerrein Trekdijk was flink out of the box gedacht. Ik hou daar wel van, maar de reactie die erop kwam heb ik totaal onderschat.”