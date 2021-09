Als Citroënfan krijgt Trui een modern strijkijzer vermomt als oude snoek

Tekort studenten­ka­mers in Zeeland was niet voorzien. ‘Meer studenten dan verwacht’

8 september MIDDELBURG - Het forse tekort aan studentenkamers in Middelburg heeft de gemeente maar ook de scholen verrast. Dat stelt het college van B enW. ,,Wat noch wij noch HZ en UCR konden voorzien was dat er voor de opleidingen zoveel meer belangstelling was dan in voorgaande jaren.”