Alles of niks voor het verkeer in Oostkapelle

Geen kazerne, maar een gevangenis bij Ritthem: ‘Ik had liever iets anders gezien dan misdadi­gers’

16:31 Een extra beveiligde gevangenis bij Ritthem? Piet Zoutewelle is er niet gerust op. ,,Er zal maar één of andere gek ontsnappen en hier in het dorp rond gaan struinen. Ik heb gelezen dat er uit die andere extra beveiligde inrichting, in Vught, nog nooit iemand ontsnapt is. Maar toch: ik vind het niet prettig dat die gevangenis straks zo dichtbij staat.” Toch haalt hij zijn schouders op. ,,Ach, het zal mijn tijd wel duren. Ik ben 84.”