Alleen roetveegpieten bij intocht Sinterklaas in Middelburg; organisator stopt

Het besluit van Middelburg komt niet als een verrassing. De gemeente volgt al jaren het beleid van de landelijke intocht van Sinterklaas en van het Sinterklaasjournaal van de NTR. ‘Dit is de lijn die we al sinds 2006 volgen in Middelburg, toen we de nationale intocht organiseerden’, stelt het college van burgemeester en wethouders. Ook de NTR heeft besloten om dit jaar alleen roetveegpieten in te zetten. Middelburg volgt dat vanwege ‘de herkenbaarheid voor de kinderen’ van de landelijke en de lokale intocht.