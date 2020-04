Alleen fractievoorzitters komen samen tijdens de raadsvergadering in Vlissingen

VIDEO Koppijn voor de omwonenden, maar het non-stop werk aan het Dok ligt op schema

5 april VLISSINGEN - Opgesloten zitten in je huis terwijl voor je deur een marathon damwanden intrillen gaande is: een recept voor koppijn. Renata Oosterveen en buurvrouw Karin Jongman zitten aan de Koudenhoek eerste rang bij de herstelwerken aan het Dok en dat is geen pretje als je door de coronamaatregelen je huis niet uit mag.