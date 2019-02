Alle vaarwegen op Walcheren in het oog vanuit nautisch centrum

VLISSINGEN - Op een zaterdag in februari houden de nautische opzichters Elly van Zetten en Kees van Burg de vaarbewegingen vanaf de Westerschelde tot aan het Veerse Meer met zijn tweetjes in de gaten.

Maar in de zomer is het Kanaal door Walcheren een drukke toeristische attractie. Vier opzichters regelen dat bruggen en sluizen tijdig open en dicht gaan tussen Vlissingen en Veere. In de nautische centrale, waar de opzichters zetelen, aan de Sluiskade tegenover het Vlissingse treinstation, konden belangstellenden zaterdag zien hoe vrachtschepen, coasters, jachten en zeilbootjes over het kanaal worden geloodst.

De provincie, die het nautisch centrum aanstuurt, hield open dag voor de nakende verkiezingen. De vijfjarige Lorenzo kreeg van rondleider Wim Hamelink, ‘senior-medewerker’ in het centrum, nog net wat meer aandacht dan de andere ruim honderd belangstellenden die rond één uur al een kijkje hadden genomen. Lorenzo is de kleinzoon van Wim en dus voorbestemd als vertegenwoordiger van de vierde generatie Hamelinks in de Zeeuwse maritieme wereld.

Overgrootvader Leen, ook mee tijdens de rondleiding, werkte als matroos bij de PSD. Wim trad in zijn voetsporen, maar kwam na het opheffen van veerdiensten uiteindelijk bij het nautisch centrum terecht. Zijn zoon Stefan, vader van Lorenzo, werkt aan de overkant bij het nautisch centrum in Terneuzen.

Traditie

Lorenzo moet de traditie in ere houden, vindt Wim. Zelf is het mannetje daar nog niet van overtuigd, want na even in de zetel van de opzichter te hebben gezeten, die de Keersluis- en de Sloebrug in Vlissingen en de draaibrug bij Soeburg bediend, gelooft hij het wel.