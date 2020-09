Alle technische opleidingen zijn nu gebundeld in Technum

VLISSINGEN - Het maakt niet uit op welke school je zit, als je op Walcheren techniekonderwijs wilt volgen is het Technum van Scalda in Vlissingen de plek waar je vanaf nu moet zijn. Of je nu op CSW, Scheldemond, Nehalennia, Scalda of HZ zit - techniekleerlingen van al die scholen krijgen bij elkaar les in dezelfde ruimte, met dezelfde machines en dezelfde voorzieningen.