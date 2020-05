Alle optredens geannuleerd? Zangduo RoMiCage verzon ‘Bestel een liedje’

De persconferentie waarop premier Rutte de ‘intelligente lockdown’ afkondigde was nauwelijks voorbij of de telefoon van Romy en Michaël Coomans stond roodgloeiend en hun mailbox stroomde vol. De ene annulering na de andere. Onder de naam Lace spelen ze bekende liedjes van andere artiesten en als RoMiCage brengen ze eigen werk. ,,Het ging zo goed dat we van concerten konden leven", vertelt Romy. ,,We traden gemiddeld drie keer per week op. En toen kwam de mededeling dat de horeca dicht ging en alle evenementen werden verboden. Dat was een flinke schok. Normaal gesproken begint in april ons hoogseizoen, nu was de agenda in één klap leeg."