Album op komst van Peter Slager (Bløf) en zangeres Julie Scott, met Haagse en Zeeuwse gastmuzikanten

De oorspronkelijk uit Schotland afkomstige Julie Scott woont in Den Haag en werkt als muzikant en kunstenaar. Slager noemt haar zijn zangjuf. ,,Voor mijn solowerk merkte ik dat ik wat meer zelfvertrouwen zocht. Ik kwam bij haar terecht. Ze hoeft me niet te leren de juiste toon te zingen, maar wel hoe ik meer zeggingskracht in mijn stem kan leggen."

Idee voor een plaat

Het klikte meteen en ze begonnen muziek uit te wisselen. Toen Scott ruim een jaar geleden via Facebook muzikanten opriep een liedje van haar te verrijken, reageerde Slager meteen. Niet als enige. ,,Zo ontstond het idee een plaat te maken, vooral met muzikanten die Julie in Den Haag om zich heen heeft."

Onder de projectnaam Spellbound zijn inmiddels zeventien liedjes opgenomen. Van het eerste, ‘All is well’, staat een videoclip op YouTube. De meeste nummers zijn geschreven door Scott, Slager tekende voor de productie, en Pepijn Stutterheim, opgegroeid in Meliskerke, is bezig ze te mixen. ,,In het voorjaar hopen we een album uit te brengen", verklaart Slager. ,,Dan zijn we anderhalf jaar bezig. Het mag nu wel uit ons systeem."