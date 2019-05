‘Albinohert’ gespot in Oranjezon bij Vrouwenpolder: ‘Dit is erg bijzonder’

Video Middel­burgs model speelt glansrol in middeleeuw­se parade in Italiaanse Narni

19:30 MIDDELBURG - Terwijl ze middenin opnames zit, begint plots haar mobieltje te piepen. Een appje uit Italië. Of ze ook dit jaar prima donna wil zijn in de Corsa all’Anello, één van de belangrijkste middeleeuwse feesten in Italië. En, oh ja, of ze dat pijlsnel wil laten weten, want ‘vanavond worden de brochures al gedrukt'. Lang hoeft model en actrice Sunna Neuféglise uit Middelburg niet na te denken. ,,Si!”, typt ze enthousiast.