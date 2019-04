Albert Heijn breidt bezorggebied uit met Walcheren en Zuid-Beveland

Bouwen op histori­sche grond in Oostkapel­le

16:32 OOSTKAPELLE - Het Huis te Oostkapelle is binnenkort weer in volle glorie te zien. Bouwbedrijf De Delta verwacht dat in de loop van 2021 de nieuwe bewoners van deze buitenplaats aan het Knotwilgterrein de sleutels krijgen. Zodat ze vanaf dat moment kunnen genieten van wonen op een historische plek waar in juli 1786 stadhouder Willem V verbleef toen hij een rondreis over Walcheren maakte.