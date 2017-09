Alarm SGP verbaast politie: er worden juist minder fietsen gestolen op Walcheren

VLISSINGEN - De alarmkreet van het Vlissingse SGP-raadslid Lilian Janse dat er schrikbarend meer fietsen worden gestolen in de gemeente, verbaast de Walcherse politie. Zij signaleert juist een afname van het aantal rijwieldiefstallen in Vlissingen en Oost-Souburg.

Teamchef Hans Leijten en operationeel specialist Jeroen Trapman praatten de Vlissingse raadsleden donderdagavond bij over het 'veiligheidsbeeld' van Vlissingen. Het beeld over het aantal fietsen dat in de gemeente wordt gestolen week sterk af van dat wat SGP-fractievoorzitter Lilian Janse een dag eerder schetste.

Een broodje aap

Volgens Janse zijn de afgelopen maand alleen al bij het station van Souburg twintig fietsen gestolen. De politie heeft echter slechts één aangifte van een bij dat station gestolen fiets gehad. Ook van fietsen, die tijdens raadsvergaderingen in de buurt van het Vlissingse stadhuis werden gejat, is in de aangiftes niets terug te vinden.

Dat Oost-Europeanen gericht met een busje naar het station rijden om een aantal fietsen op te laden, die in het land van herkomst weer worden verkocht, lijkt de twee politiefunctionarissen een broodje aap. ,,Enkele maanden geleden is in Kapelle eens een wit busje aangehouden met gestolen rijwielen. Maar uit Souburg is ons niets bekend."

Vertrouwen gedaald

Lilian Janse is niet overtuigd. Zij denkt dat het 'vertrouwen in de politie zo sterk is gedaald dat veel mensen geen aangifte meer doen'. ,,De politie doet er toch niets aan denken veel mensen." Dat het wel erg gek zou zijn dat tientallen mensen geen aangifte doen, weet Janse zo net nog niet. Haar mans fiets werd gestolen bij het Souburgse station en haar vaders rijwiel werd ontvreemd op het Stadhuisplein. ,,Ik vind dat je altijd aangifte moet doen, Maar mijn man en vader hebben dat niet gedaan. 'Zo'n digitale aangifte is een heleboel gedoe en het helpt toch niks', zeggen ze. Waarschijnlijk denken veel meer mensen zo."

Trapman kan zo'n bewering niet weerleggen, maar hij houdt zich vast aan controleerbare cijfers. En die zeggen dat de fietsendiefstal op heel Walcheren en ook in Vlissingen de afgelopen jaren daalt. Trapman somt op: ,,Tot nu toe zijn dit jaar 120 fietsen in de gemeente Vlissingen gestolen, tegen 185 tot 14 september vorig jaar. In 2014 waren het er zelfs nog 291. Bij het station van Souburg zijn dit jaar tot 14 september 19 fietsen gestolen, vorig jaar lag het aantal nog op 48."

Camera's

De operationeel specialist benadrukt dat de afname geen reden is voor de Walcherse politie om tevreden achterover te leunen. ,,Jaarlijks 650 gestolen fietsen op Walcheren blijven we veel te veel vinden. Zonder andere prioriteiten te verwaarlozen, zetten we er op in om dat aantal sterk te laten dalen."