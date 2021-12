Alarm moet waarschuwen voor het gevaar van hekgolven op Badstrand Vlissingen

Een luid en duidelijk waarschuwingssignaal kan er misschien voor zorgen dat bezoekers van het Vlissingse Badstrand in de nabije toekomst niet meer worden verrast door hekgolven van passerende schepen. Wethouder Els Verhage (GL, strand) wil met de Stichting Strandexploitatie Veere (SSV) en het Schelde Coördinatiecentrum onderzoeken of dat mogelijk is.

Volgens de wethouder is het een manier om de veiligheid op het strand te vergroten. ,,We willen onderzoeken of zoiets uitvoerbaar is.” Tijdens het zomerseizoen houden de strandwachten van de SSV de passerende schepen in de gaten. Ze waarschuwen als er een risico bestaat op een krachtige hekgolf. Maar ze zijn er alleen maar tussen 10.00 en 18.00 uur. Voor en na die tijd passeren schepen echter ook op korte afstand strand en kunnen hun hekgolven ervoor zorgen dat er ook dan een gevaarlijke situatie ontstaat. Dan is er echter niemand die de nietsvermoedende strandgangers kan waarschuwen.