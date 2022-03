Al jaren leegstaande woningen in Banckertstraat Koudekerke worden mogelijk opgeknapt

VIDEO Marian volgde haar hart en begon een bruidsboe­tiek in de garage

GRIJPSKERKE - Zelf trouwde Marian Dekker in ‘gewoon wit’. Dat ze een passie voor bruidsjurken heeft, ontdekte ze pas later. Midden in coronatijd begon ze een bruidsboetiek, in haar garage in Grijpskerke.

7 maart