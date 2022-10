Al 65 jaar een paar in Groot-Abeele

Nel, zoals Neeltje later werd genoemd, laat in het midden of hij gelijk heeft. Maar ze bevestigt dat zij en Wim elkaar voor het eerst zagen in de toenmalige kerk van de Gereformeerde Gemeente in de Middelburgse Segeersstraat. Wim zag haar het eerst, omdat hij met de mannen boven op het koor zat en Nel met de vrouwen in het schip van de kerk op de begane grond. ,,Dan kon je af en toe over de balustrade kijken of er nog mooie meisjes in de kerk zaten”, herinnert Wim (88) zich. De verkering raakte aan tijdens het paraderen door de Middelburgse binnenstad in de weekeinden, een van de weinige uitjes voor de jeugd destijds.