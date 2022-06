Al 4500 huishoudens geholpen met energietoeslag. ‘Sommige hadden zelfs recht op nog meer geld’

De energietoeslag is een bedrag dat huishoudens kunnen krijgen als compensatie voor de enorm gestegen gasprijzen. Om te voorkomen dat mensen in financiële nood komen, geeft het Rijk - via de gemeenten - dit jaar een bedrag van 800 euro. De Walcherse gemeenten laten die toeslag uitkeren via Orionis Walcheren.

,,In februari zijn we begonnen met het uitkeren van de energietoeslag aan de mensen die een uitkering krijgen. Zij hebben namelijk sowieso recht op die 800 euro", zegt Marcia Wielemaker van Orionis (de uitkeringsinstantie van de gemeenten). ,,Daarna zijn we de volgende groepen mensen gaan helpen, die meer hebben dan een uitkering of het minimuminkomen.”

Verschillen per gemeente

Welke mensen ook recht hebben op de energietoeslag, verschilt per gemeente, legt Wielemaker uit. ,,Vlissingen kende de toeslag aanvankelijk toe aan mensen die tot 110 procent van het minimum inkomen verdienen. Dat is vorige week uitgebreid naar 120 procent. Veere zat al op die norm van 120 procent. En Middelburg is het ruimhartigst. Daar kunnen ook mensen die 130 procent van het minimum loon verdienen de energietoeslag krijgen.”

De norm van 120 procent heeft te maken met het feit dat gemeenten tot die grens de toegekende energietoeslagen kunnen terugvragen bij het Rijk, zegt Wielemaker. ,,Middelburg geeft dus meer mensen een toeslag en moet die extra tien procent uit eigen zak betalen.”

Orionis heeft nu in vijf maanden tijd 4500 energietoeslagen uitgekeerd; dat komt neer op 3,6 miljoen euro. Om dat voor elkaar te krijgen, hebben medewerkers uit de hele organisatie geholpen met het beoordelen van de inkomensgegevens om te zien of mensen recht hebben op dat geld. ,,We hebben ook ‘s avonds doorgewerkt om de aanvragen zo snel mogelijk te beoordelen. Want mensen zitten door die hogere gasprijzen echt heel moeilijk. Benzine en boodschappen worden ook duurder.”

Onverwacht extra geld

Voor een flinke groep mensen leverde de aanvraag van de energietoeslag onverwacht extra geld op, zegt Wielemaker. ,,Omdat ze ook recht bleken te hebben op andere regelingen voor financiële bijstand, terwijl zij dat niet wisten. Daarom dringen we er ook heel breed op aan dat mensen die twijfelen of ze in aanmerking kunnen komen, toch een aanvraag indienen. Of in ieder geval contact met ons opnemen.”

En zelfs als mensen geen recht op de energietoeslag hebben, kan er een andere oplossing bedacht worden, merkt Wielemaker op. ,,Een student die op kamers woont, krijgt de energietoeslag niet, ook al betaalt hij of zij wel zelf de energierekening. Vaak kunnen we dan op basis van de individuele situatie toch iets betekenen via bijvoorbeeld de bijzondere bijstand.”

Wie denkt in aanmerking te komen voor de energietoeslag, of daarover twijfelt, kan contact opnemen met Orionis Walcheren (01180432700) of met de Sociale Cliëntenraad Walcheren (0118-614299).