Agressieve man in Middelburg aangehouden nadat hij een horecamedewerker wilde slaan met glaswerk

De politie kwam de man op het spoor net nadat hij de horecagelegenheid uit was gezet. Hij stond tegen een winkelpand aan de Langeviele te plassen. Agenten spraken de man aan, waarna hij hen met de dood bedreigde. Dat was aanleiding om hem aan te houden. Maar de man verzette zich en wist in eerste instantie weg te komen.

Agenten slaagden er vervolgens alsnog in om de man op de Pottenmarkt in de boeien te slaan. Op het politiebureau weigerde de man vervolgens mee te werken aan een blaastest, wat een apart misdrijf is. Hij is overgebracht naar politiecellencomplex Torentijd en zijn zaak is overgedragen aan het Openbaar Ministerie.