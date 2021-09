Agrarisch kinderdagverblijf Maneblussertjes opent deuren in kaasboerderij Schellach: ‘O, mag ik de koe aaien’

Even geen zin in voetballen? Wat dacht je van graffiti, dansen of muziek

1 september MIDDELBURG - Ga je graag naar het Cruyff Court maar heb je even genoeg van voetballen? Dan ga je toch dansen. Of muziek maken. Of graffiti spuiten. Want op en rond het voetbalveld in het Middelburgse Meiveld kun je de komende woensdagen ook allerlei culturele workshops volgen.