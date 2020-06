Agenten forceren deur van Vlissinger en vinden harddrugs en munitie

Agenten gingen maandag naar de woning, na eerdere klachten over het dealen van harddrugs. De bewoner weigerde open te doen, waarna de agenten de deur forceerden. In de woning vonden ze 200 gr amfetamine, ruim 100 xtc-pillen, 30 gram hennep en een aantal flesjes GHB. Verder vonden de agenten een groot geld bedrag en patronen voor een vuurwapen. In welke straat de aanhouding was, is onduidelijk. De politie was niet bereikbaar voor een reactie.