Agenten en boa’s bedreigd na aanhouding Molenwater

'Stel invoeren betaald parkeren uit’, handteke­nin­gen tegen parkeer­plan in Veere stromen binnen

7 maart ZOUTELANDE - De handtekeningen stromen binnen op een online petitie waarin gevraagd wordt het betaald parkeren voor de gemeente Veere uit te stellen. Ze werd vrijdag in de loop van de dag online gezet op petities.nl. In de eerste uren werden er maar weinig handtekeningen gezet. Maar dat veranderde al snel en in de loop van de avond werd de grens van duizend ruimschoots gepasseerd. Zaterdag in de vooravond werd de grens van tweeduizend gepasseerd en zondagavond ging het al om bijna drieduizend steunbetuigingen.