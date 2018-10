Afvalprikkers Peter en Christiaan helpen winkelstraten in Veerse dorpen in de top-10

VIDEO Brand in hotel Kamperdui­nen onder controle; 170 gasten geëvacu­eerd

8:01 KAMPERLAND - In de sauna van hotel Kamperduinen bij Kamperland is afgelopen nacht rond kwart voor één een forse brand ontstaan. De brandweer had het vuur rond kwart over twee onder controle. Het hotel is ontruimd; alle 170 gasten zijn geëvacueerd.