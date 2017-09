After Summer, relaxte afsluiting van de zomer

VideoVLISSINGEN - Het After Summer Festival in en om de Vlissingse Machinefabriek is het zomerse afsluitingsfeestje geworden wat de organisatoren er zich van hadden voorgesteld. Artiesten en publiek vermaakten zich prima en de regen die zaterdagmorgen nog uit de lucht kletterde, liet zich na de opening van het festival niet meer zien.

De line-up van het festival kende vele grote namen. Een deel van de ruim vijftienhonderd aanwezigen, het festival was stijf uitverkocht, stroomde de Machinefabriek in zo gauw als een grote naam als Dyna of Freddy Moreira het podium opkwam om te draaien. Maar velen bleven ook buiten chillen, omdat het goed toeven was aan het dok. Terwijl op het kleine podium buiten de sfeer net zo goed was als binnen. Zo dansten honderden mensen op aansporing van MC Donson en de dj's Jack en Lewis.

Voor woordvoerder Sofyan Azzagari van het After Summer Festival waren de bezoekers dan ook de 'absolute hoofdact' van het festival. ,,De muziek was goed en alle artiesten ook. Maar het publiek was echt fantastisch. Vrolijk en relaxt."

Quote De muziek was goed en alle artiesten ook. Maar het publiek was echt fantastisch. Vrolijk en relaxt. Sofyan Azzagari van het After Summer Festival

Ondanks die vrolijkheid waren er wel enkele opstootjes op het festivalterrein. ,,Maar door kordaat en snel ingrijpen van de beveiligers is het nergens uit de hand gelopen. Ruzietjes werden in de kiem gesmoord, zodat het festival een groot feest bleef."

Dat mensen aardig en gul bleven, bleek ook uit een spontane actie. Azzagari: ,,Enkele bewakers vroegen of ze een actie mochten houden voor Sint Maarten. We hebben snel wat collectebussen geregeld en in- en uitgaand publiek om een bijdrage gevraagd. De opbrengst weet ik nog niet, maar het zou toch mooi zijn om anderhalf tot tweeduizend euro te kunnen overmaken voor slachtoffers van de orkaan Irma."

Een Vlissingse straatartiest kwam ook al met een sfeerverhogende actie. Hij spoot in een paar uur het logo van het After Summer Festival in prachtige kleuren op de muur van de Machinefabriek. ,,Die jongen maakt meer graffiti-kunstwerken en werkte ook vaker in de Machinefabriek. Echt onwijs gaaf dat het After Summer Festival zo nog een tijdje bekend blijft."