After-Summer Festival voelt zich thuis in Nollebos: ‘Ik zie velletjes, alles loopt hier welletjes’

Met videoDe dubbele verhuizing heeft van het Summer Festival Vlissingen geen kwaad gedaan. Sterker nog: de urban muziek voelt zich heerlijk thuis in het Nollebos, zelfs in de herfst.

Het festival had al in juli moeten plaatsvinden maar werd verplaatst naar dit weekeinde. Zaterdagavond trok het After-Summer Festival zo'n 1300 liefhebbers van urban - (gangsta)rap, hiphop en r&b - naar het Nollebos. ,,Jammer dat we nu in oktober minder met de natuur om ons heen kunnen doen", zei Quinty van Gemert van Festive Events. ,,Want met het gras en de bomen om ons heen kunnen we een lekker zomergevoel creëren.”

De heupjes zijn belangrijk

Dat zomergevoel was er trouwens toch wel. Een relaxte sfeer, een zonnige middag en ook in de afkoelende avond veel blote armen, benen en buiken. En dus kon deze hit niet uitblijven: ‘Ik zie velletjes, alles loopt hier welletjes, yeah’. Het kostte weinig moeite om de hele tent te laten ‘zakken, zakken, zakken naar de grond, schudden met die kont, van links naar rechts'. Afrolosjes Soundsystem had al gewaarschuwd: ,,Wij zijn de heetste, de hipste, de gezelligste afrosound, dus die heupjes zijn belangrijk.”

Het festival richt zich bijna volledig op urban, legde Quinty van Gemert uit. ,,Dat past goed bij Vlissingen. Je ziet ook dat het niet alleen maar jeugd van rond de zestien is die erop afkomt. Er zijn veel mensen van 18 tot 25 en ook veel van daarboven.” Met 1300 bezoekers trok de Vlissingse editie van het festival net zo veel mensen als de Goese variant, en iets meer dan die in Terneuzen. ,,We zien hier ook mensen die in Goes ook zijn geweest.”

Summer Festival Vlisingen keert volgend jaar graag terug in het Nollebos, zei Van Gemert. ,,En in de zomer. Dan kunnen we nog meer doen met de omgeving.”

Volledig scherm Het Summer Festival was verplaatst van juli naar oktober, maar toch heerste een zomers gevoel in het Nollebos. © Dirk-Jan Gjeltema

Volledig scherm Afrolosjes Soundsystem op het After-Summer Festival Vlissingen: ,,Wij zijn de heetste, de hipste, de gezelligste afrosound, dus die heupjes zijn belangrijk.” © Dirk-Jan Gjeltema