Afscheidsdienst wethouder Cees Lodder te volgen in De Spot in Middelburg

Mirjam Manusama exposeert in Middelburg: ‘De vagina is de bron van het leven’

11:00 MIDDELBURG - Fashion en art designer Mirjam Manusama (27) groeide op in Middelburg, maar spreidde op haar zeventiende haar vleugels uit om haar dromen waar te maken. Ze is één van de vijf kunstenaars die vrijdag 25 januari exposeren in de Willie Wonka Villa in Middelburg, tijdens de High Five exposition party.