Afscheid toeristenkerk Zoutelande gaat gepaard met nostalgie en gevoelens van verlies en verdriet

Ørsted opent Borssele 1 en 2 officieel: Deense waaghals plaveide de weg voor subsidie­vrije windparken op zee

6 september De Deense groene energiereus Ørsted blaast vandaag één kaarsje uit, want windpark Borssele 1 en 2 voor de Zeeuwse kust bestaat precies een jaar. Reden om in Vlissingen een feestje te vieren, wat in feite een door corona uitgestelde officiële opening is. Directeur Steven Engels van Ørsted Nederland is apetrots. ,,Ondanks alle corona-beperkingen is het windpark op tijd en binnen de kosten gebouwd. Het draait ook uitstekend.”