Afscheid in BD Store Middelburg Grootse laatste groet aan Wilfred Vreeke

Veerse ambtenaren: ‘Integri­teit staat bij ons hoog in het vaandel’

DOMBURG - De Veerse ambtenaren vinden het vreselijk dat hun integriteit in twijfel wordt getrokken. Voorzitter Co de Feijter heeft daar namens de Medezeggenschapsraad een brief over gestuurd. Volgens hem zijn die aantijgingen nergens op gebaseerd en zijn ze beschadigend en belastend.

15 maart