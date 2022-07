Afkir vindt dat woningcorporatie L’Escaut discrimineert: ‘Tot drie keer toe beoordeeld op mijn afkomst’

Secretaris Brakman per direct weg bij gemeente Veere

DOMBURG - Wegens gezondheidsredenen heeft de Veerse gemeentesecretaris Peter Brakman zijn werk per direct neergelegd. Hij was vanaf 1 juli 2021 waarnemend gemeentesecretaris / algemeen directeur bij de gemeente en het lag in de bedoeling dat hij tot in de loop van 2023 aan zou blijven.

