Afbouw mega-ijsbreker RSV Nuyina naar Vlissingen

Video De mooiste nieuwsfoto’s te zien in Oostkerk in Middelburg

21 augustus MIDDELBURG - Het zijn foto’s die in één beeld indringende verhalen vertellen, diepe emoties laten zien of belangwekkende gebeurtenissen vastleggen. De mooiste inzendingen van de World Press Photo 2020 zijn tot en met 13 september te zien in de Oostkerk in Middelburg.