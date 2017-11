Adviseur gaat Walcherse woningmarkt bestuderen

Video Muzikale talenten laten zich zien tijdens Popronde Middelburg

9 november MIDDELBURG - Het begon met dromerige indiepop van Dakota in De Vleeshal. En eindigde met harde hiphop van Fata Boom in De Spot. Daartussen bood de Popronde Middelburg donderdagavond 23 optredens op allerlei plekken in de binnenstad.