Adri Roelse: ‘In de Veerse politiek moet je elkaar ook wat gunnen’

De eerste jaren zat hij namens zijn partij in de oppositie, maar het lukte hem toch om zaken voor elkaar te krijgen. ,,In verband met bezuinigingen wilde een aantal jaren geleden het toenmalige college dat de gemeente dranghekken niet meer bracht naar evenementen die door lokale organisaties werden geregeld. Dat betekende dat elke club en vereniging zelf het ophalen en terugbrengen moest organiseren. Ik besefte direct dat dat voor onoverkomelijke problemen zou zorgen, want lang niet iedereen heeft het materiaal om dranghekken veilig te vervoeren. Via een breed aangenomen amendement zorgde ik er toen voor dat de gemeente dat toch bleef doen. Dat lukte niet alleen omdat iedereen inzag dat die bezuiniging slecht uit zou pakken voor het verenigingsleven, maar ook omdat ik goede contacten had en omdat we als raadsleden elkaar wat gunden.”