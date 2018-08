Actrice Astrid van Eck geëerd met Zeeuwse ring

Tweede­hands­kle­ding­markt Kleding­bank groot succes in Middelburg

12:08 MIDDELBURG - De tweedehandskledingmarkt op de Middelburgse Markt was zaterdag nog geen uur open of coördinatrice Marisca van der Rande van Kledingbank Zeeland wist al dat het een groot succes was.