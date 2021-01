Achter de schermen timmeren Vlissingse ondernemers aan de weg voor na de lockdown

Zeeuwse Komedie: maak van De Piek een coöpera­tief kunstpodi­um

7 januari VLISSINGEN - Laat Podium De Piek in Vlissingen uitgroeien tot een coöperatie voor Vlissingse cultuur en kunst. Dat verzoek doet de Zeeuwse Komedie. De dakloze theatergroep wil graag als partner samenwerken in De Piek en vindt dat denkbaar voor meer culturele organisaties in Vlissingen.