Achtentwintig boetes bij snelheidscontroles in Middelburg en Sint Laurens

De politie hield controles op de Veerseweg in Middelburg en de Noordweg in Sint Laurens. Op beide wegen mag 30 gereden worden. Alleen automobilisten die harder dan 40 reden, werden bekeurd. Dat waren er 18 in Middelburg en 10 in Sint Laurens. Wie tussen 30 en 40 reed, kreeg een waarschuwing. Het ging om 42 personen in Middelburg en 30 in Sint Laurens.