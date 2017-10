Acaciahof ging te ver met verwijderen leerling voor gedrag moeder

Cameratoezicht op sportpark Veerse Poort in Middelburg

14:02 MIDDELBURG - Op sportpark Veerse Poort in Middelburg hangen vanaf nu camera's om het sportpark te beveiligen. Ze zijn geplaatst ter bescherming van haar gebruikers. In de afgelopen jaren had het sportpark in de wijk Klarenbeek last van vernielingen en overlast. Het plaatsen van de beveiligingscamera's moet dergelijk gedrag voorkomen. Mensen die alsnog overlast plegen kunnen daarnaast worden aangesproken op hun gedrag.