Absynthe Minded opent PopMonument: ‘Ja, 't is goe hier’

De Vlaamse band Absynthe Minded nam vrijdagavond als eerste bezit van de Grote Kerk in Veere. De indierockband opende jazzy, strooide er wat swing doorheen, eindigde akoestisch rockend en constateerde: ,,Ja, ‘t is goe hier.”

Voorafgaand aan Moss, de afsluiter in de Grote Kerk, vonden kleinere optredens plaats in het stadhuis van Veere, zowel in de kelder (Fulco) als in de vierschaar (Aafke Romeijn & Teun). En Jimmy Diamond vulde de Kleine Kerk met rauwe Americana.

Ode aan Aphex Twin

In de Beeldenzaal van Museum De Schotse Huizen bracht de Franse pianist Dorian Dumont een schitterende ode aan de Ierse muzikant Aphex Twin. Een betere locatie voor zijn indrukwekkende pianospel was nauwelijks denkbaar. Al had het niet veel gescheeld of dit concert had hier nooit kunnen plaatsvinden.