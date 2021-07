Abseilen en springen van 35 meter hoogte in de Grote Kerk in Veere

Het abseilen en de vertrouwenssprong (Leap of Faith) zijn de nieuwste attracties van de Grote Kerk. In dat monumentale gebouw is nu een ‘Experience voor dromers en avonturiers’. Het publiek kan spelenderwijs de geschiedenis van Veere beleven maar ook op allerlei terreinen ervaring opdoen. Wij waren op zoek naar nog iets avontuurlijks en kwamen toen op het idee van abseilen en springen, vertelt Marjolein van de Putte. ,,Het bijzondere is dat mensen dan niet alleen kunnen abseilen maar ze komen ook op een plek, hoog in de kerk, waar je normaal niet komt.” Ze doelt op de zolder van de Grote Kerk waar vleermuizen nestelen.